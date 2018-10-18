DEAŞ'ın sözde 'sağlık emiri'ne 18 yıl 8 ay hapis

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'sağlık emiri' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Kefah Basheer Hussain, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen DEAŞ'ın sözde 'sağlık emiri' Kefah Basheer Hussain ve beraberindeki 14 kişiyi 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kefah Basheer Hussain'in yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Kefah Basheer Hussain ve avukatları katıldı. Hussain, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Benim DEAŞ ile ilgim, alakam ve bağım yoktur" dedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında; Hussain'in, DEAŞ'ın sözde 'sağlık emiri' olduğuna yönelik dosyada görsel ile yazılı belgeler ve kendisine bağlı 7 hastane bulunduğunun belirlendiğini kaydederek, mevcut delil durumu dikkate alınıp, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kefah Basheer Hussain'e 18 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

