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DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri"ne 18 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanık Kefah Basheer Hussain, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kefah Basheer Hussain ve avukatları katıldı.

Sanık Hussain, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Benim DEAŞ ile ilgim, alakam ve bağım yoktur" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Hussain'in terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğuna yönelik dosyada görsel ve yazılı belgeler yer aldığını, kendisine bağlı 7 ayrı hastane bulunduğunun belirlendiğini ifade ederek, mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" Kefah Basheer Hussain ve beraberindeki 14 kişiyi, 23 Ocak'ta düzenlen operasyonda yakalamıştı.

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