KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Iraklı Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınmıştı.
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