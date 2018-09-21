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DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı', İl Göç İdaresi'ne sahte isim vermiş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' olduğu iddiasıyla Kayseri'de tutuklu yargılanan Tarık Ahmed el Haccı, 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' olduğu iddiasıyla Kayseri'de tutuklu yargılanan Tarık Ahmed el Haccı, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Haccı'nın, Kayseri'ye geldiğinde İl Göç İdaresi'ne farklı isimle kayıt yaptırdığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, sanığın İl Göç İdaresi'ne sevk edilerek, yeniden kişisel veri girişlerinin yapılmasına ve kişisel bilgi formunun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'tarım bakanı' Tarık Ahmed el Haccı ile Abdulkerim Said hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi. DEAŞ ile alakası olmadığını öne süren Tarık Ahmed el Haccı, "Emniyet Müdürlüğü'ne kendim teslim oldum. DEAŞ, bana ve aileme çok zarar verdi. Eşimi taciz ettiler. Eşime, 'Haccı'dan boşan, bir mücahitle evlen' dediler. DEAŞ ile ilgili ne biliyorsam söyleyeceğimi polis memurlarına söyledim" dedi. DEAŞ üyeleriyle birlikte kaldığı için pişman olduğunu da belirten Haccı, "7 gün DEAŞ ile birlikte kaldım. Kendimi ve ailemi rezil ettim. Çok pişmanım. 6 çocuğum var. Onlara bakan kimse yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mağdur olduğunu ileri süren diğer sanık Abdulkerim Said ise "4 çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısı, mütalaasında 2 sanığın da kuvvetli suç ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, ara kararla, Kayseri İl Göç İdaresi'ne kayıt yaptırdığı sırada başka bir isim beyan eden sanık Tarık Ahmed el Haccı'nın, İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesine karar verdi. Heyet, sanığın İl Göç İdaresi'nde yeniden kişisel veri girişlerinin yapılmasına ve kişisel veri formunun istenmesini kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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