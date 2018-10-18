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DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı'na 12,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütünde sözde 'Tarım Bakanı' olarak görev yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tarık Ahmed El Haccı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütünde sözde 'Tarım Bakanı' olarak görev yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tarık Ahmed El Haccı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Tarık Ahmed el Haccı ile akrabası Abdulkerim Said hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi. Mahkeme Başkanı, Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi'ne yanlış kimlik bilgileri veren Tarık Ahmed El Haccı'nın, güncellenen bilgilerinin mahkemeye ulaştığını açıkladı. Duruşma Savcısı, Tarık Ahmet el Haccı'nın, Suriye'nin Halep şehri Harariye Bölgesi'nde DEAŞ terör örgütü içinde, sözde 'Tarım ve Ziraat'ten sorumlu yönetici olarak görev yaptığı, Abdülkerim Said'in ise, örgüte bilerek veya isteyerek yardım ettiği gerekçeleriyle, cezalandırılmalarını istedi. Son sözü sorulan El Haccı, "DEAŞ ile alakam yok. DEAŞ çok zarar verdi. Tahliyemi istiyorum. DEAŞ'lı görürsem size de yardımcı olurum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Tarık Ahmed El Haccı'yı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, El Haccı'yı evinde sakladığı iddia edilen akrabası tutuklu sanık Abdülkerim Said'i ise, 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Said'in tutuklulukta geçirdiği süre, istinaf ve Yargıtay aşamalarını da göz önüne alarak, tahliyesine karar verdi.

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