HABER

DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanının tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yargılanan terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanı Tarık Ahmed el Haccı'nın tahliye talebi reddedildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yargılanan terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanı Tarık Ahmed el Haccı'nın tahliye talebi reddedildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' tarım bakanı Tarık Ahmed el Haccı ile Abdulkerim Said hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Suriye'de yaşadıkları bölgeye DEAŞ gelmeden önce işçilerin şefliğini yaptığını iddia eden Haccı, "DEAŞ bölgeye geldikten sonra benden örgüte işçi bulmamı istedi. Kendilerine işçi temin ettim. Örgütün tarım bakanı olduğum iddiaları doğru değil" dedi. Örgütten kaçarak Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir yakınının yanına geldiğini belirten Haccı, "Örgüt ile bir ilgim yok, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden diğer sanık Abdulkerim Said de tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, yetkililere adını söylemeyen sanık Tarık Ahmed el Haccı'nın isim tespiti için İl Göç İdaresi'ne gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Bozova'da öldürülen 4 kişi Gaziantep'te toprağa verildiBozova'da öldürülen 4 kişi Gaziantep'te toprağa verildi
Uyuşturucu parası temini için Suriyelileri gasbetmişlerUyuşturucu parası temini için Suriyelileri gasbetmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.