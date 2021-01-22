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DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri ile bağlantısı olan zanlı tutuklandı

22.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri ile bağlantısı olan zanlı tutuklandı

Osmaniye’de düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatı olan C.A.

Osmaniye’de düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatı olan C.A. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün uyuyan hücresi olduğu bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, cezaevinde tutuklu bulunan DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenen C.A.’nın saklandığı eve baskın düzenledi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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