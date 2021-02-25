DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın cezası onandı

DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk hakkında ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayancuk, Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlamalarıyla yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının başvurusu sonrasında Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi başvuruyu reddederek hapis cezasını onadı. Sanık avukatı ise istinaf mahkemesinin verdiği karar sonrasında Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

