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DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu ile irtibatı olduğu öne sürülen 5 kişi İzmir’de yakalandı

13.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve İzmir’de faaliyet gösteren 5 kişi, operasyonla gözaltına alındı.Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden, 31 Ağustos 2020 tarihinde Adana’da yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Tutuklanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve İzmir’de faaliyet gösteren 5 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden, 31 Ağustos 2020 tarihinde Adana’da yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özden ile irtibatı olduğu, kentte faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı talimatı verilen 5 kişi, baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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