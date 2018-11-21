HABER

DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

TRABZON'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı belirlenen, örgütün sözde 'üst düzey emiri' A.G.

DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliyede

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı belirlenen, örgütün sözde 'üst düzey emiri' A.G. ile eşi D.B.G., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen eve yapılan baskında, DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 2 kişi, dün yakalandı. Eşi D.B.G. ile gözaltına alınan A.G.'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı, örgütün sözde 'üst düzey emiri' konumunda olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 cep telefonu, üzerinde Arapça yazıların olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi. Çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyuldu.
DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' A.G. ile eşi D.B.G., emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliyedeDEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliyede

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...
Kadıköy'de İDO eylemiKadıköy'de İDO eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

Kadıköy'de İDO eylemi

Kadıköy'de İDO eylemi

Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!

Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!

Pes! Gelin, iki görümcesini de yanına alıp...

Pes! Gelin, iki görümcesini de yanına alıp...

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.