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  4. Son dakika! IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Burdur'da yakalandı

Son dakika! IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Burdur'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Burdur'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'in sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Hatay'da ise bağlantılı olduğu 6 kişi yakalandı.

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Burdur ile Hatay jandarma komutanlıklarınca terör örgütü IŞİD, El Nusra Cephesi (ENC), Fetih El Şam Cephesi (FEC), Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

IŞİD'in sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu M.E. Burdur'da, bağlantılı olduğu belirtilen Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da yakalandı.

BAĞDADİ'DEN EMİRLER ALIYORMUŞ

Operasyonda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkılarak, yapılan incelemede M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi.

M.E.'nin, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yaştaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, IŞİD'li çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu tespit edildi. M.E.'nin ayrıca örgüt propagandası için videolar yayınlandığı belirlendi. 6'sı Suriyeli 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(DHA)

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