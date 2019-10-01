HABER

DEAŞ'ın Tel Abyad emiri, sınırı geçerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Tel Abyad emiri H.İ., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)- SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Tel Abyad emiri H.İ., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. H.İ. yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen şüpheli ihbarını alan jandarma, sınır bölgesinde önlemlerini arttırdı. Devriye görevi sırasında da sınırı geçmeye çalışan H.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.İ.'nin sorgusunda, DEAŞ üyesi ve örgütün sözde Tel Abyad emiri olduğu ortaya çıktı. Üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen H.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulunduGurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu
Antalya’da 8 ton kaçak midye yakalandıAntalya’da 8 ton kaçak midye yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.