DEAŞ’ın toprağa gömülü 5 deposu bulundu

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda birçok örgütsel malzeme ele geçirilirken, 5 adet toprağa gömülü depo bulundu.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün Suriye’de etki alanlarını yitirmesiyle birlikte Türkiye’de bulunan ve sözde ’uyuyan hücreler’ olarak tanımlanan örgüt mensuplarına kırsal açılımı yapmaları talimatının iletildiği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili daireleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Aylarca süren titiz çalışmalar neticesinde örgüt mensuplarının Mersin’in Anamur ilçesi kırsalında örgütsel faaliyetler ve eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 1 Haziran tarihinde harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin’in Anamur ve Tarsus ilçeleriyle, Bursa, Yalova ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 2’si kadın 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda birçok örgütsel ve dijital malzemeler ile örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.