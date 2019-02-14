DEAŞ’ın Türkiye sorumlusunun kardeşleri hakim karşısında

Kayseri’de DEAŞ terör örgütünün sözde Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen ve DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan 3’ü kadın 7’si tutuklu 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tekerlekli sandalye ile duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıklardan Rashid Enikeev, “Ele geçirilen fotoğraflar İdlib’de çekildi ama örgüt ile ilgisi yok” dedi.

11 Ekim 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün sözde Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev’in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye yerleştirdiği tespit edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanıklar işsiz, 4 çocuklu Suriyeli Ahmad Alakel (30), bekar, taksi şoförü Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed (23), mobilya işçisi, bekar Suriyeli Muhammet Almahmut (23), evli, ev hanımı Suriyeli Minah Mohammed Al Ali (23), evli, ev hanımı Suriyeli Sümeyye Şeyh Muhammed (23), Rus uyruklu evli, ev hanımı Elena Rakhmanova (25) ile tutuksuz sanık Suriyeli Muhammed Rebiğ İsmail (26) ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Rus uyruklu işsiz, evli Rashid Enikeev (29) ise Menemen Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Rusça ve Arapça tercümanlar da mahkemede hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Elena Rakhmanova iddianamenin kendisine Rusça tercüme ile gönderilmesini, iddianameyi okuduktan sonra savunma yapacağını söyledi. Tüm sanıklar kimlik tespiti sırasında cep telefon numaralarını hatırlamadıklarını söylediler.

Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık Mahmud Şeyh Muhammed, “Suriye İdlib doğumluyum. 2014’te kaçak yollarla Türkiye’ye girdim. Suriye’deki Abu Jafar kod adlı Abdullah Şeyh, Ali Şeyh ve sanık Sümeyye Şeyh kardeşlerim olur. Abdullah Şeyh Suriye’de savaşıyor ama hangi safta bilmiyorum, kod adını da bilmiyordum. Ahmad Alakel halamın oğludur. Ona nereden geldiğini bilmediğim bir kargo geldi. İki telefon, iki sim kart çıktı. Kardeşim Abdullah Şeyh, Rashid’in Suriye’den geldiğini, onu karşılamamı istedi, ben de karşıladım. Ben taksi şoförü olduğum için Rashid bir gün kira bedeli karşılığında Hatay’dan bazı kişileri Kayseri’ye getirmemi söyledi, paramı aldım, getirdim” diye konuştu.

Tutuklu sanık Minah Mohammed Al Ali de olaydan 2 ay önce Hatay üzerinden kaçak yollarla giriş yaptıklarını, olaydan 20 gün önce de sanık Ahmad Alakel ile evlendiklerini söyledi. Ölen babasının Suriyeli, annesinin Mısır uyruklu olduğunu söyleyen kadın sanık Minah Mohammed Al Ali, DEAŞ ile alakası olmadığını, örgütsel bir evlilik yapmadığını iddia etti.

Suriye İdlib doğumlu olduğunu, Kayseri’ye gözaltına alınmadan 2 ay önce geldiğini söyleyen tutulu sanık Ahmad Alakel ise, “Suriye’de yolda yürürken yaralandım. Tedavi için Türkiye’ye müracaatta bulundum ama yanıt gelmeyince yasa dışı yollardan girdim” dedi.