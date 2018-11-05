DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.
Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 şüpheli yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirildi.
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum