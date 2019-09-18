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DEAŞ'ın "üst düzey yöneticisi" Bayancuk hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu - Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 3 ay önce Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince incelendi.

Daire, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayancuk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Bayancuk, söz verilmesi üzerine önceden yaptığı savunmaları tekrarladığını belirterek, "7 yıldır tutukluyum. Yaptığım savunmalar dikkate alınmıyor, sisteminiz hatalı." diyerek beraatini talep etti.

Sanığın avukatı da tutukluluk gerekçesinde yer alan delillerin tamamının toplandığını belirterek, Bayancuk'un tutuksuz yargılanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Ara veren mahkeme heyeti, Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava DEAŞ Ebu Hanzala halis bayancuk sakarya

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