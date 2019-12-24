HABER

DEAŞ’ın yıktığı El Bab Ulu Camii restorasyonunda sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları sonucu hasar gören ve bir kısmı da yıkılan El Bab Ulu Camisi’nin Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan restorasyon tamamlanıyor.Suriye’de terör örgütü ile yürütülen mücadelede terörden temizlenen El Bab’ta bulunan El Bab Ulu Camii, Türkiye tarafından restore ediliyor.

Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları sonucu hasar gören ve bir kısmı da yıkılan El Bab Ulu Camisi’nin Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan restorasyon tamamlanıyor.
Suriye’de terör örgütü ile yürütülen mücadelede terörden temizlenen El Bab’ta bulunan El Bab Ulu Camii, Türkiye tarafından restore ediliyor. Terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği saldırılarda hasar gören cami için 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Türkiye Diyanet Vakfı çabalarıyla yürütülen restorasyon kapsamında 700 yıllık cami aslına uygun olarak onarılıyor. Tamamlanma aşamasına gelinen restorasyon çalışmaları kapsamında kapasitesi genişletilen camide onarımın ardından aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.
Restorasyonu gerçekleştiren yetkililerden Edu El Calil Kaskaz, El Bab Ulu Camisi’nin önemli ve en büyük camilerden biri olduğunu ifade ederek, “El Bab’a yönelik saldırılarda cami büyük hasar gördü. Caminin minaresi çatladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab’ın terör örgütünden alınmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından restorasyon çalışmaları için bölgeye özel bir ekip gönderildi” dedi.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
Karaman’da şiddetli rüzgar köy camisinin minaresini yıktıKaraman’da şiddetli rüzgar köy camisinin minaresini yıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahsur kalan hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Hamile inek film gibi operasyonla kurtarıldı

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

Kağıthane'de barışmak için gittiği eşini silahla vurdu!

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp kadının parçalanmış cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.