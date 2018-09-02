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DEAŞ'la mücadele "dörtlü koalisyonu" Irak'ta toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 00:31 | Son Güncelleme

Irak, İran, Rusya ve Esed rejiminden oluşan koalisyonun güvenlik toplantısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı

BAĞDAT (AA) - Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele etmeyi hedefleyen Irak, İran, Rusya ve Esed rejiminden oluşan "dörtlü koalisyon"un güvenlik toplantısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali toplantı öncesinde koalisyon ülkelerinin genelkurmay başkan yardımcılarını kabul etti.

Hiyali burada yaptığı açıklamada, Irak'ın terör örgütü DEAŞ karşısında kazandığı başarının tüm dünyanın teröre karşı kazandığı başarı olduğunu belirtti. Hiyali, Irak'ın bu başarıyı, uyuyan hücreleri ortadan kaldırmak için diğer ülkelerle istihbarat alanında iş birliği çalışmalarını yoğunlaştırarak taçlandırdığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dörtlü koalisyon toplantısına Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman el-Ganimi başkanlık etti. İki gün sürecek toplantıda Irak-Suriye sınırında faaliyet gösteren DEAŞ hücreleriyle ilgili istihbarat çalışmalarının ele alınacağı kaydedildi.

Merkezi Bağdat olan dörtlü koalisyon 2015 yılında kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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