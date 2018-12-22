HABER

DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

McGurk'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığı belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi.

İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu.

McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK'nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklamasıBahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'daTÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkan Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Br ABD Dışişler Bakanlığı DEAŞ Suriye

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.