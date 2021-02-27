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DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

27.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye´nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Suriye’den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye´nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye’ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorgulanmalarına başlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DEAŞ’lı 3 terörist, Suriye sınırında patlayıcılarla yakalandı

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