HABER

DEAŞ'lı Parkash'ın davası karara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan ve Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan ve Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash, mahkemedeki savunmasında DEAŞ'a katıldığı için çok pişman olduğunu yineledi.
24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı köyünde kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için pişman olduğunu tekrarlayarak, DEAŞ'a katıldığım için çok pişman oldum ve ayrıldım dedi.
Mahkeme heyetinin Avustralya hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkardığını bundan haberi olup olmadığını sorması üzerine Prakash, Türkçe Haberim var karşılığını verdi. Parkash, duruşmayı Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ile gazetecilerin takip etmesine ilişkin soruyu ise, Beni ilgilendirmiyor şeklinde yanıtladı.
Mahkeme duruşmayı karar vermek üzere 15 Mart tarihine erteledi.
Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Neil Christopher Prakash?ın avukatı Reşat Devran, gerekli savunmayı kararın verileceği duruşmada yapacaklarını ifade etti. Müvekkili hakkında terör örgütü üyeliğinden ceza istendiğini hatırlatan Devran, Buna göre iddianame hazırlanmıştı ve 15 yıla kadar ceza alması söz konusu. Kendisi DEAŞ?tan pişman olduğu için kaçtığını ifade etti. Etkin pişmanlıktan faydalandırmak isterse, alacağı cezadan indirim olacaktır. Son duruşmada detaylı savunma yaparak, tahliye ve beraatını talep edeceğiz dedi.

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Otel Ekipmanları ve Ağırlama Teknolojileri Fuarı İzmir'de açıldıOtel Ekipmanları ve Ağırlama Teknolojileri Fuarı İzmir'de açıldı
Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldıBursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.