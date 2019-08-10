HABER

DEAŞ’lı terörist Adana’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına silahlı olaylara karıştıktan sonra Adana’ya gelen şahıslar olabileceği değerlendirerek Suriyelilerin yoğunlukta olduğu Kocavezir Mahallesinde çalışma başlattı.

Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına silahlı olaylara karıştıktan sonra Adana’ya gelen şahıslar olabileceği değerlendirerek Suriyelilerin yoğunlukta olduğu Kocavezir Mahallesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Kenan H. isimli Suriyeli şahsı şüphe üzerine gözaltına aldı. Polis zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlı sorgulama sırasında kendisinin Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ’tan uzun namlulu silah eğitimi ve siyasi eğitim alıp 1 yıldan fazla bölgede "Ebu Cendel" kod adıyla savaştığını söylediği öğrenildi.
Ayrıca zanlının ifadesinde babasının ve iki kardeşinin DEAŞ adına Suriye’de savaşırken hayatını kaybettiği de öğrenildi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Adana 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Murat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybettiMurat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti
Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadıTatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.