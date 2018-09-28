HABER

DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

 SURİYE'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani (40), kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle birlikte Kayseri'de yakalandı.

DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani (40), kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle birlikte Kayseri'de yakalandı. Suriye uyruklu Adnani'nin DEAŞ'ın olası eylemlerinde kullanabileceği silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirtildi.
​Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı terörist 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani'nin kente geleceği bilgisi üzerine önlem aldı. Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, Hatay üzerinden Konya'ya, buradan da Kayseri'ye geldiği belirlenen Ahmet El Adnani ve yanındaki 4 kişi, içinde bulundukları araç, kent merkezine girişti durduruldu. 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket eden ve olası eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirlenen Adnani'nin cep telefonundan örgüte ait fotoğraflar, flamalar ve örgütsel dokümanlar çıktı. Asıl mesleği makine tamircisi olan DEAŞ'lı teröristin, yanındaki 4 kişi üzerinde ve Konya'da konakladıkları evlerde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet El Adnani, savcılık sorgusu sonrası 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgütsel faaliyette bulunmak' suçlamalarıyla tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
 "Cin Ali" ve adamlarına operasyon "Cin Ali" ve adamlarına operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.