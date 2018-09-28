DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani (40), kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle birlikte Kayseri'de yakalandı. Suriye uyruklu Adnani'nin DEAŞ'ın olası eylemlerinde kullanabileceği silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirtildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı terörist 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani'nin kente geleceği bilgisi üzerine önlem aldı. Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, Hatay üzerinden Konya'ya, buradan da Kayseri'ye geldiği belirlenen Ahmet El Adnani ve yanındaki 4 kişi, içinde bulundukları araç, kent merkezine girişti durduruldu. 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket eden ve olası eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirlenen Adnani'nin cep telefonundan örgüte ait fotoğraflar, flamalar ve örgütsel dokümanlar çıktı. Asıl mesleği makine tamircisi olan DEAŞ'lı teröristin, yanındaki 4 kişi üzerinde ve Konya'da konakladıkları evlerde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet El Adnani, savcılık sorgusu sonrası 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgütsel faaliyette bulunmak' suçlamalarıyla tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.
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