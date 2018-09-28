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DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri'de yakalanan DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

TUTUKLANDI
Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren, kendisiyle birlikte hareket eden 4 kişiyle Kayseri'de yakalanan DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

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