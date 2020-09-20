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DEAŞ’lı terörist Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 21:26 | Son Güncelleme

Türkiye’ye kaçak yollardan geçmeye çalışan DEAŞ’lı terörist, Hatay Jandarma personeli tarafından yakalandı.Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu DEAŞ’lı terörist Mehmet Cüneyd, illegal yollardan Hatay’a girmeye çalışırken, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Türkiye’ye kaçak yollardan geçmeye çalışan DEAŞ’lı terörist, Hatay Jandarma personeli tarafından yakalandı.
Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu DEAŞ’lı terörist Mehmet Cüneyd, illegal yollardan Hatay’a girmeye çalışırken, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18.09.2020 tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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