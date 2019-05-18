DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar para karşılığı sınıra ulaştırmış

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan ve 1,5 milyon TL ödül konulan DEAŞ'lı tutuklu terörist Demet Taşar'a, Suriye’den Türkiye’ye geçmesi için para karşılığında PKK'lı teröristlerin yardım ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride 1,5 milyon TL ödül ve kırmızı bülten ile 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan aranan Demet Taşar, 22 Ocak 2018'de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adıyaman’da yargılanan DEAŞ'lı Ayşenur İnci'nin, Demet Taşar'ı teşhis etmesi ve 'örgüt içerisinde bulunduğunu' söylemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı ile Demet Taşar tekrar tutuklandı. Taşar hakkında, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adıyaman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Taşar’ın 2014 yılında evlendikten bir ay sonra eşi Mehmet Taşar ile yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı birkaç defa kaçma girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu yer aldı. Demet Taşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgütle ilişkili 50 kişiyi teşhis ettiği anlatılan iddianamede 34 kişiyi daha teşhis ettiğini 8'i hakkında ise güncel bilgiler paylaştığı belirtildi.

DEAŞ İÇİNDE ALMAN, RUS VE ÇİNLİLERİN DE BULUNDUĞU İDDİASI

İddianamede, Taşar’ın ifadesinden kesitlere yer verildi. Taşar ifadesinde, Adıyaman'da faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyelerince tehdit edildiğini, bu nedenle Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılmak isteyen eşi Mehmet Taşar'a güvenerek birlikte hareket ettiğini söyledi. Gaziantep sınırından yasa dışı yollarla geçtiklerini aktaran Demet Taşar, "Sınırı geçtikten sonra bizi biri karşıladı ve traktörle Cerablus'ta evlerin olduğu yere götürdü. Burada bizi 25-30 kişilik DEAŞ üyeleri karşıladı. Eşlerimiz burada kaldı. Bizi bir ciple okul gibi bir yere götürdüler. Burada örgüte katılmak için aralarından Alman, Rus ve Çinlilerin de bulunduğu birçok milletten kadın vardı. Burada 2 saat kaldıktan sonra bizi bir eve yerleştirdiler" dedi.

'CANLI BOMBA EYLEMİ YAPMAK ÜZERE HAZIRLANAN LİSTEYE ADINI YAZDIRDI'

Suriye'de 'ketibe ve makar' denilen evlerde kaldıklarını, eşinin ise silahlı olarak DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini anlatan Demet Taşar, "Eşime bu fikri Adıyamanlı ikiz kardeşler M.D. ve Ö.D. ile Listesi'nde kırmızı kategoride aranan Mustafa Dokumacı tarafından aşılanmıştı. M.D. eşimin yakın arkadaşıydı ama onunla ilk kez Suriye'ye gitme kararı aldığımızda yüz yüze görüştük ve birlikte yola çıktık. Suriye'ye gittikten 2 ay sonra bu kişi, kanser hastası olan eşiyle Türkiye'ye döndü ve tedavinin ardından tekrar geldiler. M.D., 2016'da terör örgütü YPG'ye yönelik canlı bomba eylemi yapmak üzere hazırlanan listeye adını yazdırdı" diye konuştu.

SINIRI ÖRGÜTTEN HABERSİZ KAÇAKÇILIK YAPAN PKK’LILAR GEÇİRMİŞ

1 çocuğunu da yanına alarak Türkiye’ye geçmeye çalıştığını fakat bulundukları aracı PKK’lı teröristlerin durdurduğunu anlatan Taşar, "Suriye uyruklu bir şahsa bizi Türkiye'ye ulaştırması için para verdik. Yola çıktıktan birkaç saat sonra PKK'lı teröristler bulunduğumuz kamyonu durdurdu. Burada bizi 5-6 saat beklettiler. Şoför ve yanındaki kişiyi alıkoyup bizi bıraktılar. Ardından bizi götürdükleri bir evde 2 ay, ardından da başka bir evde 2 hafta kaldık. Sonra bir kaçakçıyla tekrar yola çıktık. Kaçakçı bizi Türkiye'ye geçmek için tek çare olduğunu söyleyerek PKK'lı teröristlere teslim etti. Teröristler, PKK'ya bilgi vermeden para karşılığı bu işi yapıyorlarmış. PKK'lıların elinde bir hafta, 10 gün kadar kaldık. Bir gece bizi yola çıkardılar. Yaklaşık 1 saat yürüyerek sınıra ulaştık" ifadelerini kulllandı.

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