HABER

DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olması endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad: - "DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yeraltı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya için yeni bir tehdit olacak"

BERLİN (AA) - Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyduklarını söyledi.

Feyyad, Alman Der Spiegel Dergisine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yeraltı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya için yeni bir tehdit olacak'' dedi.

Falih Feyyad, DEAŞ'a karşı henüz tam olarak bir zaferden söz edilemeyeceğini belirterek, her temaslarında DEAŞ'lıları uzaklaştırdıklarını ve bölgeden kovduklarını ancak yine de bir zafer kazanılmadığını söyledi.

DEAŞ militanlarının birçok yeri terk ettiğinin doğru olduğuna, ancak İdlib kırsalında çok fazla sayıda DEAŞ'lı teröristin bulunduğuna dikkati çeken Feyyad, DEAŞ'lıların bölgeyi kontrol ettiğini ve Suriye'de kontrol edilmeyen birçok küçük beldede varlıklarını sürdürdüklerini iddia etti.

Feyyad, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin Münih Güvenlik Konferansındaki konuşmasına bir anlam veremediğini belirterek, ''Irak ve İran tarihsel ve dinsel açından birbiriyle derin bağları bulunan iki ülkedir. Komşular olarak dostane ilişkiler üzerine çalışmalıyız. İran, DEAŞ ortaya çıktığında bize yardım eden tek ülke oldu. Bana göre Amerikalıların anlattıkları yanlış. Bölgemizde çok az kimse bu anlatılanlara inanıyor. Avrupalıların bu konuda Amerikalıların peşinden gitmeyeceği kanısındayım.'' ifadesini kullandı.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Der Spiegel dergisi Falih Feyyad

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.