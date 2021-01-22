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DEAŞ’lıların infaz ettikleri örgüt üyesini evden tekerlekli sandalyeyle çıkardığı ortaya çıktı

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Ankara’da DEAŞ’ın infaz timinin infaz ettikleri örgüt üyesini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkardığı anların görüntüleri ortaya çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara’da DEAŞ’ın infaz timinin infaz ettikleri örgüt üyesini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkardığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yaptığı, ayrıca yabancı uyruklu bir örgüt üyesinin infazına karıştıkları tespit edildi. Alınan bilgiye göre örgüt iki kişinin başvurusu üzerine kurduğu sözde mahkemede yabancı uyruklu R.A.M.’nin öldürülmesini kararlaştırdı ve bunun için 5 kişilik infaz hücresini görevlendirdi. Şüpheliler, R.A.M.’yi bir eve çağırdı ve burada iple boğarak öldürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen çalışmalarla şüphelilerin 26 Kasım 2018’de Altındağ’da cesedi bulunan R.A.M.’nin ölümüyle bağlantıları deşifre edildi. Olay yerindeki baz istasyonları üzerinde kurulan 125 bin telefon irtibatını inceleyen ekipler, şüphelilerin 4 bin 144 kez telefonla irtibat kurduklarını tespit etti.

Tekerlekli sandalyeyle evden çıkardılar
Şüphelilerin infaz sonrası R.A.M.’nın cesedini evden çıkardıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin cesedi dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle çıkarıldığı görüldü. Cesedin uzak bir yere bırakılmasının ardından şüphelilerin tekerlekli sandalyeye başka bir örgüt mensubunu oturtup infazın gerçekleştiği eve döndüğü görüntülere yansıdı.

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