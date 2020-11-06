HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEAŞ’tan 1 kişi tutuklandı

DEAŞ’tan 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik 7 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

DEAŞ’tan 1 kişi tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik 7 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
Sorgusu tamamlanan 1 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B.H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp uyardıBakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp uyardı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp uyardı
CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç partisinden istifa etti
Çirkin paylaşımı olay olmuştu! İlayda Kılınç ile ilgili yeni gelişme
Canlı yayındaki Razi Canikligil ile Zafer Şahin arasındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Giresun'da Mursal Deresi taştı! İş makineleri sel sularında sürüklendi
Giresun'da sel! İş makineleri 'oyuncak araba' gibi sürüklendi
Antalya'da iğrenç haber! 4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
Marmaray'da linç girişimi! Kadın güvenlik görevlisine hakaret eden kişi vatandaşlar tarafından dövüldü
Marmaray'da linç girişimi! Vatandaşların elinden zor kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.