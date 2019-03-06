HABER

DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi.

DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20 şahsın ise sorgusu devam ediyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Motosikletiyle kaza yapan banka çalışanı öldüMotosikletiyle kaza yapan banka çalışanı öldü
TIR dorsesinin üzerindeki 10 tonluk vinç yola düştüTIR dorsesinin üzerindeki 10 tonluk vinç yola düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.