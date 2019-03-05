DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 24 şahsın nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şahıs mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilip adliyeden yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

Soruşturma devam ediyor.



