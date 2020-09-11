HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEAŞ’tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı

DEAŞ’tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu adliyeye sevk edilerek gözaltına süreleri 4 gün uzatıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 3 gün önce sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu adliyeye sevk edilerek gözaltına süreleri 4 gün uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 3 gün önce sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 10 şahsa yönelik 8 İlkadım ilçesinde 1 ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Polisteki sorgunması devam eden 6 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin mahmece gözaltı süreleli uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklamaBaşsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Son dakika: Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
Bakan Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Uzun araç kuyruğu oluştu
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
Vaka sayıları artınca yaptırımlar sertleşti! 4 kişinin hapsi isteniyor
Vaka sayıları artınca yaptırımlar sertleşti! 4 kişinin hapsi isteniyor
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.