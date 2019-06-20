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DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’nın gözaltı süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şüpheli Samsun Adliyesine sevk edilip gözaltı süresi uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu A.K.H.’yı gözaltına aldı.

DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’nın gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şüpheli Samsun Adliyesine sevk edilip gözaltı süresi uzatıldıktan sonra yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu A.K.H.’yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K.H.’nın çıkarıldığı mahkemece gözaltı süresi uzatılınca yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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