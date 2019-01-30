DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklının sorgusu sürüyor

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu bir zanlının sorgusu devam ediyor.
Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yaptıkları kimlik kontrolünde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.M.H.A.S.’yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Iraklının evinde arama yapıldı ve dijital materyaller ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
A.M.H.A.S., gözaltı süresinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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