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DEAŞ’tan tespih tuzağı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Irak’ın Anbar şehrinde Fırat Nehri’nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.Irak’ın batısındaki Anbar şehrinde terör örgütü DEAŞ’ın sivilleri öldürmek için kullandığı ilginç bir yöntem güvenlik güçleri tarafından keşfedildi.

Irak’ın Anbar şehrinde Fırat Nehri’nde tespih gibi halata geçirilmiş 300 bomba bulundu.
Irak’ın batısındaki Anbar şehrinde terör örgütü DEAŞ’ın sivilleri öldürmek için kullandığı ilginç bir yöntem güvenlik güçleri tarafından keşfedildi. Kentin doğusunda yer alan Habbaniye Gölünde örgütün, bir ucunda 300 bombanın olduğu tespih tuzağı, su seviyesinin inmesiyle güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.
Yapılan açıklamada, gölün içine gizlenen 300 el bombasının bir halata tespih taşı gibi takılarak, nehrin bir ucundan diğer ucuna gerildiği açıklandı.
2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ çok sayıda bubi tuzağı yöntemi kullanmıştı.

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