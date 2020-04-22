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Death Stranding için üretilen özel bir ceket 1900 dolardan alıcı buldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın sonlarında PS4’te oynanabilen, yaz aylarında da PC için oynanabilecek olan Death Stranding için şık bir ceket tasarlandı. İlham aldığı oyun sebebiyle ceket bir hayli yüksek bir fiyattan satışa sunuldu. Ceket satışa çıkar çıkmaz oyunun hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Death Stranding için üretilen özel bir ceket 1900 dolardan alıcı buldu

Acronym şirketinin tasarımcıları eskiden tasarladıkları bir ceketin üzerinde azıcık değişiklik yaparak tekrar satışa sundu. Tasarımcılar ceketi tasarlarken Death Stranding ana kahramanı Sam’in giydiği kıyafetlerden ilham aldılar. Ancak doğal olarak bunu piyasaya sürmeden önce Hideo Kojima ve Yoji Shinkawa ile bir araya gelerek bir görüşme yapıldı. Aslında bu daha çok dostça bir kahve içme idi. Çünkü Acronym’un kurucu ortağı Errolson Hug ile Death Stranding’in yapımcılarından Hideo Kojima çok sıkı arkadaşlar. J1A-GT kod adı ile satılan ceket eskisine oranla çok büyük hızla satıldı.

Oyundaki kıyafetler Acronym tarafından tasarlanacak!

Oyunun güncellemeleriyle birlikte Acronym şirketi tarafından tasarlanan kıyafetleri Sam’in üzerinde görebileceksiniz. Aşağıda bahsi geçen cekete ait fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarda yer alan bebek satış fiyatına dahil değil, onu belirtmekte fayda var.

Death Stranding, Hideo Kojima’nın Konami’den ayrıldıktan sonra geliştirdiği ilk oyun. Bu anlamda oyun oldukça ses getirdi. Ancak oyunu oynayanlardan kargocu smilatörü eleştirisi yapıldı. Genel olarak size verilen bir kargoyu bir yerde bir yere götürüyorsunuz. Ancak bunu yaparken ölülerden uzak durmanız gerekiyor. Aşağıda oyunun 2019 yılında yayınlanan tanıtım videosu mevcut. Oyunu PC’den oynamak isteyenler yaz ayını beklemek zorundalar. Şu sıralar ön siparişte olan oyun 348 TL’den satışa sunuluyor. Normal satış fiyatı ise 399 TL. Fiyatın biraz yüksek olduğunu, oyuncu yorumlarını iyice okumadan, oynanış videolarını iyice izlemeden oyunu satın almamanızı öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Death Stranding Ceket Hideo Kojima Acronym J1A-GT oyun

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