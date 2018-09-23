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Death Stranding TGS 2018 fragmanı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kojima Productions, Death Stranding'in Tokyo Game Show 2018 fragmanını görücüye çıkardı. Dikkat Troy Baker çarpabilir!

Death Stranding TGS 2018 fragmanı!

Sony Interactive Entertainment ve Kojima Productions, Death Stranding'in Tokyo Game Show 2018 fragmanını bekleyenlerinin beğenisine sundu.

Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding'in üzerindeki gizem perdesi yavaş yavaş kalkmaya başladı ve Sony'nin E3 2018 konferansında ilk kez oyunun oynanışının nasıl bir şey olduğunu görmüştük. Şimdi ise Tokyo Game Show 2018 etkinliği kapsamında Kojima bizlere yine beyin yakan bir video sundu.

Mads Mikkelsen'li ve Norman Redus'lu kadrosuyla dikkat çeken oyun, kafa karıştırıcı, şaşırtıcı videolarla yapımın ne olduğunu, oynanış dinamiklerinin nasıl olacağını, oyun severlere göstermekten çok, gizemli sinematik videolarla oyunun tanıtımını yapmayı tercih ediyor.
Death Stranding TGS 2018 fragmanı!

Video:

Oyunun yanınlanan videosu her ne kadar dikkat çeksede oyuncuların bir kısmı tepki göstermedi de değil. Eh bir bakıma haklılar demeden kendimi alamıyorum. TGS 2018 kapsamında paylaşılan tanıtım videosu öyle aman aman bir uzunlukta değil ancak Troy Baker'in karakterine ilk bakış atmamıza olanak tanıyor.

Henüz Death Stranding'in çıkış tarihi resmi olarak duyurulmadı. Yayınlanan tanıtım videosuna yukarıdaki tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki ya siz Death Stranding'i nasıl buldunuz?

Kaynak: Teknolojioku


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Anahtar Kelimeler:
Death Stranding Tokyo Game Show

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