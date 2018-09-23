Sony Interactive Entertainment ve Kojima Productions, Death Stranding'in Tokyo Game Show 2018 fragmanını bekleyenlerinin beğenisine sundu.
Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding'in üzerindeki gizem perdesi yavaş yavaş kalkmaya başladı ve Sony'nin E3 2018 konferansında ilk kez oyunun oynanışının nasıl bir şey olduğunu görmüştük. Şimdi ise Tokyo Game Show 2018 etkinliği kapsamında Kojima bizlere yine beyin yakan bir video sundu.
Mads Mikkelsen'li ve Norman Redus'lu kadrosuyla dikkat çeken oyun, kafa karıştırıcı, şaşırtıcı videolarla yapımın ne olduğunu, oynanış dinamiklerinin nasıl olacağını, oyun severlere göstermekten çok, gizemli sinematik videolarla oyunun tanıtımını yapmayı tercih ediyor.
Death Stranding TGS 2018 fragmanı!
Video:
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