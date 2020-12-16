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Deb Haaland: Biden, ABD'nin ilk Amerikan yerlisi bakanını atamayı planlıyor

16.12.2020 01:21 | Son Güncelleme:
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Deb Haaland: Biden, ABD'nin ilk Amerikan yerlisi bakanını atamayı planlıyor

ABD basını ve Reuters haber ajansı, ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden'ın ekibinden iki yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde, Biden'ın Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi planladığını duyurdu.

ABD basını ve Reuters haber ajansı, ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden'ın Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak seçmeyi düşündüğünü duyurdu.

Deb Haaland, Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin Demokrat temsilcilerinden biri.

Eğer Biden Beyaz Saray'a girdikten sonra Haaland'ı içişleri bakanı olarak atarsa, ilk kez bir Amerikan yerlisi ABD'de kabineye girmiş olacak.

Deb Haaland, Kasım 2018'deki ise ara seçimlerde New Mexico'da kazanarak Kansas'tan seçilen Sharica Davids'le beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

Bakan olması durumunda Haaland ülke genelinde 70 binden fazla çalışanı olan bir devlet kurumunu ve yerli kabilelerin yaşadığı topraklarla Yellowstone ve Yosemite gibi ulusal parkları yönetecek.

Daha önce hedefleriyle ilgili açıklama yapan Haaland, iklim değişikliğiyle savaşmak için yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışacağını söylemişti.

Atama kararıyla ilgili Reuters'a konuşan Biden'ın ekibinden iki yetkili, Biden'ın içişleri bakanlığı için oluşturduğu aday listesinde en yukarıda Haaland'ın olduğunu, ancak bu durumda Demokratların küçük bir farkla çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde bir koltuk kaybedecek olmasının Biden'ı düşündürdüğünü söyledi.

Biden'a yakın kaynaklar, Enerji Bakanlığı'na ise Jennifer Granholm'ün düşünldüğünü söyledi. Michigan eyaletinin ilk kadın valisi olan 61 yaşındaki Granholm, eyalette yeşil teknolojilere dönüşüm için çalışmalar yapmıştı.

Putin, Biden'ı tebrik etti

Putin

Demokratların seçimi kazandığının açıklanmasının üzerinden bir aydan uzun bir süre geçtikten sonra, delegelerin resmen Biden'ı başkan olarak belirlediğini duyurmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden'ı arayarak tebrik etti.

Biden'ın 306 delege kazandığının kesinleştiği 7 Kasım'dan sonraki birkaç gün içinde birçok dünya lideri, Biden'ı arayarak tebrik etmişti.

Kremlin, açıklamasında, tebrik için zaferin resmen ilan edilmesini beklediğini duyurdu:

"Putin, Biden'a her konuda başarı diledi ve kendisiyle her türlü işbirliği ve iletişime hazır olduğunu söyledi. Rusya ve ABD'nin küresel güvenlik ve istikrar için özel bir sorumluluğu olduğunu ve farklılıklarına rağmen dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunu ve zorluğu çözmeye yardımcı olabileceklerini belirtti."

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