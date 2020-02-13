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Debian işletim sistemi güvenlik açığını kapatacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Son dönemlerin en popüler işletim sistemi olan Linux çekirdeği ile tasarlanan ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik yayınlanan Debian işletim sistemi, ilk olarak Linus Torvalds tarafından başlatılmıştı. 

Debian işletim sistemi güvenlik açığını kapatacak

Şimdi ise bu proje, günümüzde dünya genelinde birçok gönüllü geliştirici tarafından da destek görmeye devam ediyor. Siteyi ziyaret ettiğinizde 59.000’den fazla paket bulunduğu belirtilen bu işletim sistemi, sürekli olarak yeni sürümler kazanıyor.Debian Project’in duyurusuyla sürümler, Debian 9.12 ve Debian 10.3 seviyesine ulaştı.

Debian 9 ve Debian 10’un en güncel versiyonları, Debian 9.12 ve Debian 10.3 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yeni sürümde devrimsel yenilikler ortaya çıkmasa bile güvenlik açığı ve bazı problemler tamamen ortadan kaldırılıyor. Şu anda Debian 9 ve Debian 10 kullanmakta olan kişilerin, Güncelleme Yöneticisi’ni takip etmeleri yeterli olacaktır.

Alınan bilgiler değerlendirildiğinde işletim sisteminde Firefox ESR, Thunderbird, Linux çekirdeği, Chromium, Ruby, WordPress ve OpenJDK gibi paketlere güvenlik yamaları getirildiği görülüyor. Ayrıca ClamAV, Python, systemd ve sudo gibi bazı paketler için de hata düzeltmeleri eklendi.

Platformu tarafından verilen bilgiye göre Debian 9 kullanan bilgisayarların, bu sürümün LTS desteğini 2020 yılının haziran ayında kaybedeceğini de özellikle belirtmek gerekiyor Sizce bu tür işletim sistemleri Microsoft gibi devasa kuruluşlara rakip olabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Debian Linux

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