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Debisi yükselen dereye düşüp boğuldu

02.02.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Debisi yükselen dereye düşüp boğuldu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iddiaya göre evinin yakınlarında gezinirken dereye düşen kişi hayatını kaybetti.Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçeağıl Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iddiaya göre evinin yakınlarında gezinirken dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçeağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Metin Erdil, evinin yakınında bulunan derenin etrafında gezinirken, bir anda dengesini kaybederek yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düştü. Erdil’in dereye düştüğünü fark eden yakınları kısa sürede müdahale ederek onu dereden çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erdil’e ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Debisi yükselen dereye düşüp boğuldu

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