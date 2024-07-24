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Decathlon, spor tutkunlarıyla Uludağ Premium Ultra Trail’de bir araya geldi!

24.07.2024 14:03
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Global spor markası Decathlon, sporun harikalarını, doğanın büyüleyici atmosferinde keşfetmek isteyen spor tutkunlarıyla, Bursa Uludağ’da gerçekleşen Uludağ Premium Ultra Trail’de bir araya geldi.

Decathlon, spor tutkunlarıyla Uludağ Premium Ultra Trail’de bir araya geldi!

Global spor markası Decathlon, yenilikçi ve sürdürülebilir spor anlayışını yaygınlaştırmak ve desteklemek amacıyla, Uludağ Premium Ultra Trail koşusunda spor tutkunlarıyla bir araya geldi.
Decathlon’un ana sponsorlar arasında yer aldığı, Uludağ Premium Ultra Trail patika koşusu, Türkiye’den ve yurt dışından 2.600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 12-13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte sporcular, 100K, 66K, 30K, 16K ve 6K etaplarında koşarken Uludağ’ın eşsiz doğasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkâr Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi birbirinden özgün lokasyonları içeren koşu rotası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

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Zorlayıcı ve bir o kadar keyifli anların yaşandığı koşular süresince, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından katılan sporcuların Bursa’nın doğal güzelliklerine ve tarihle iç içe yerel dokusuna hayranlık duyması dikkat çekti.

Yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de ev sahipliği yapan Uludağ Premium Ultra Trail’de, katılımcılar yaşadıkları eşsiz deneyimin hatırası olarak diledikleri ürünleri kişiselleştirme fırsatı da buldu. Ziyaretçilere ücretsiz olarak nakış ve lazer baskı hizmetleri sunan Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosu’nda sporcuların madalyalarına özel tasarımlar yapıldı.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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spor Decathlon
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