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DEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ), kaçak elektrik kullanımını önlemek için yaptığı 27,5 milyon liralık yatırıma saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 1'u tutuklandı.

DEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ), kaçak elektrik kullanımını önlemek için yaptığı 27,5 milyon liralık yatırıma saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 1'u tutuklandı.
DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kayıpsız, kesintisi, kaliteli enerji projesi kapsamında Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 27,5 milyon liralık yatırımın tahrip edildiği belirtilerek, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'inin tutuklandığı bildirildi. DEDAŞ açıklamasında "İlçede son 20 gün içerisinde yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan 37 Alçak Gerilim Otomasyon Panosu (ASOP) bu saldırılar ile kullanılamaz hale getirildi. Dicle Elektrik, ilkbaharda Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden olan Bismil’de 27,5 milyon liralık bir yatırım başlattı. İlçedeki kurulu elektrik gücünü yüzde 37 oranında artırarak hem enerji kalitesini artıracak, hem de kesintileri sona erdirecek olan bu yatırımdan 6 mahallede 12 bin tüketicinin olumlu anlamda yararlanması planlandı. Yatırım bölgesinde bulunan havai hatların tamamını yer altına alan, yeni trafolar ve dağıtım panoları kuran, aydınlatma şebekesini yenileyen Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi. Kimliği belirsiz kişiler, ne yazık ki çocukları da kullanarak son 20 gün içerisinde Fırat ve Akpınar mahallelerindeki 37 ASOP'u ya yaktı veya kırarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırganların, bazı panoların içerisinde bulunan malzemeleri çaldıkları da belirlendi. ASOP'a saldırarak tahrip edenlerden 7’si polisin gerçekleştirdiği çalışma sonunda yakalandı. Bazıları devriye görevi yapan polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan saldırganlardan 6’sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bir saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dicle Elektrik ekipleri, kırılan panoları yenilemek için çalışmalara başladı" denildi.

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DEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltıDEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltıDEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltı

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