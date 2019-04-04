HABER

DEDAŞ’tan güvercin kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan DEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde bir güvercinin ayağı, ağaçta ipe takıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan DEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde bir güvercinin ayağı, ağaçta ipe takıldı. Yoldan geçen vatandaşlar güvercinin dalda çırpınışını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri henüz olay yerine gelmeden yoldan geçen DEDAŞ aracını durduran vatandaşlar, güvercinin kurtarılması için ekiplerden yardım istedi. Ekipler duruma duyarsız kalmayarak aracı ağaca yakın park etti. DEDAŞ çalışanı vinç yardımıyla çıktığı ağaçta güvercini kurtardı. Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrasında doğaya salındı.
Ekiplerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Paris’te insanlık dışı mülteci kampı tahliye edildiParis’te insanlık dışı mülteci kampı tahliye edildi
Guinness rekorları için 250 bin vida ile Atatürk ve Türk Bayrağı tablosu yapıyorGuinness rekorları için 250 bin vida ile Atatürk ve Türk Bayrağı tablosu yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.