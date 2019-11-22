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DEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:50 | Son Güncelleme

MARDİN'deki tarımsal sulama abonelerinden 1 milyar 200 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), ödemeler yapılmadığı takdirde önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.

DEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısı

Rihan ALP/MARDİN,(DHA)- MARDİN'deki tarımsal sulama abonelerinden 1 milyar 200 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), ödemeler yapılmadığı takdirde önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.
Türkiye genelinde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yüzde 50'sinin yapıldığı Dicle Elektrik'e dağıtım bölgesinde bulunan Mardin'deki çiftçilerin borcu 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Dicle Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine önümüzdeki haftadan itibaren elektrik verilmeyeceği bildirildi.
Açıklamada, Mardin'deki çiftçilere son uyarının yapıldığı vurgulanarak, "Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen beklenen ödemeler yapılmamıştır. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçi zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik. Ancak, geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin iyi niyetli olmadığı gördük. Uyarılarımızın ardından bu borçlar ödenmediği takdirde gelecek yıl bu abonelere kesinlikle elektrik verilmeyecektir. Bu konuda son derece kararlıyız ve geri adım atmayı düşünmüyoruz. Elektrik borcu bulunan çiftçilere, ödeme yapmamaları durumunda bir kez daha kesinlikle enerji verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyoruz’’ denildi.
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kentteki tarımsal sulama abonelerinin Dicle Elektrik’e 1 milyar 200 milyon lira borcu bulunduğunu belirterek, mağdur olmamaları için borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu.

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