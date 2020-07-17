DEDAŞ'tan Mardin'de kesinti açıklaması: Ödenmeyen borçlar 1,3 milyar lirayı aştı, hizmet veremez hale geldik

Çözüm için son bir yılda farklı platformlarda, çiftçi temsilcileri, muhtarlar, ziraat odası başkanları ve ilgili yetkililerin de katılımı ile birçok toplantı yaptıklarını belirten DEDAŞ, bunun sonucunda borç yapılandırması, gecikme ceza indirimi ve taksitlendirme gibi kolaylıklar sağladıklarını, ödeme yapan çiftçilerin faturalarının yaklaşık yarısının da tarımsal destekleme programı kapsamında devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

BBC Türkçe'ye konuşan köylüler, şirketin yolsuzluk yaptığı, borçlarıyla ilgili bilgiye ulaşamadığı, borcu olmayan abonelerin de elektriğinin kesildiği beyanlarında bulunmuştu.

Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Derik ilçelerine bağlı yüzlerce köyde yüklü elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin elektriklerinin kesildiği, ekinlerin tarlada kuruduğu, bu kesintiler nedeniyle köylülerin içme suyuna ulaşamadığı, birçok hayvanın susuzluktan telef olduğu haberlerinin ardından bölgenin elektrik dağıtım şirketi açıklama yaptı.

Şirket, köylülerin şikayetlerinin temel sebebinin "bu yıl da elektrik parası ödemeden tarımsal sulama yapma isteği" olduğunu ileri sürüyor.

Borçların ödendiği noktadan itibaren abonelere yeniden elektrik vermeye hazır olduklarını belirten şirket, borçlarını ödemek isteyen abonelere gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi seçenekleri sunacaklarını söyledi.

"Tüm çağrı ve girişimlere rağmen sonuç alamadığımız için geçtiğimiz Mart ayından itibaren borçlu abonelerin elektriğini yasal hakkımızı kullanmak suretiyle kesmek zorunda kaldık."

"Ancak, bu toplantılarda, çiftçilerin borçlarını mutlaka ödemeleri gerektiği belirtilmesine ve ödeme kolaylıkları sunulmasına rağmen, özellikle bu bölgemizdeki çiftçiler elektrik borçlarını ödemeye maalesef yanaşmamaktadır.

BBC Türkçe, haberin yayınlanmasından önce şirketle görüşme talebine yanıt alamadı. Ancak haberin yayınlanmasından sonra iddialarla ilgili bir açıklama gönderen DEDAŞ, ödenmeyen elektrik borçları nedeniyle elektrik kesintisi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti:

DEDAŞ, mesken abonelerinin veya içme sularının kesintisi iddiaları için de "hedef saptırmaya yönelik çabalar" olduğunu savundu.

Yolsuzluk ve vurgun iddialarına da cevap veren DEDAŞ, elektrik dağıtım ve perakende işinin, tüm ekonomik sektörler arasında regülasyon oranı en yüksek sektör olduğunu ve Türkiye'nin 21 elektrik dağıtım bölgesinin hiçbirinde, hiçbir dağıtım şirketi veya perakende şirketinin bu kadar regüle bir piyasada yolsuzluk ve vurgun yapamayacağını söyledi.

'Kayıp-kaçak oranı en yüksek bölge'

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, altı ilden oluşan hizmet bölgesinin Türkiye'nin tüm bölgeleri arasında kayıp-kaçak oranı en yüksek bölge olduğunu öne sürdü ve bu durumu elektrik kesintilerinin bir nedeni olarak gösterdi:

"Elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerinin özelleştirildiği 2013 yılında bölgeyi devralmamızdan beri bu konudaki kararlı çalışmalarımız sayesinde kayıp-kaçak oranlarımız yüzde 51'e kadar gerilemiş vaziyettedir. Ancak mevcut oran bile halen yüksektir. Bu da bizleri, kanunların bizlere verdiği yetkileri kullanmaya mecbur bırakmaktadır."