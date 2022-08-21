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"Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dedi ve... Kahreden olay! Küçük Musa yaşam mücadelesi veriyor

21.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kahreden bir olay meydana geldi. 10 yaşındaki Musa’nın başına, traktör üstünde bulunduğu sırada yorgun mermi isabet etti. Küçük Musa hastanede yaşam mücadelesi verirken akrabası olayla ilgili konuştu. Akraba, Musa’nın traktörde oturduğu sırada dedesinin de bahçeye gitmek için hazırlık yaptığını ve bu esnada bir yerden kurşun geldiğini söyledi. Öte yandan Musa’nın “Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum” deyip traktörün direksiyonuna düştüğünü anlattı.

"Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum" dedi ve... Kahreden olay! Küçük Musa yaşam mücadelesi veriyor

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Musa’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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"ÇOCUK, 'DEDE BEN BAYILDIM, FENALAŞIYORUM' DEDİ VE KAFASI DİREKSİYONA DÜŞTÜ"

Olayı anlatan Musa’nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk ’Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum’ dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.

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"YARIN BENİM ÇOCUĞUMA DA OLABİLİR"

Olay sırasında evde olduğunu anlatan İlter ailesinin komşusu Serdar Tarcan, "Olay olduğunda evdeydim, bağrışmalar üzerine evin önüne geldim. Çocuk ambulansta yatıyordu. Nasıl oldu, nereden geldi, nereden atıldı bilmiyorum. Sonuçta dışarıdan bir yerden çocuğa rast geldi. Düğünlerde, bayramlarda silahla ateş etme olayının kalkması lazım. Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir. Herkesin başına böyle bir olay gelebilir" ifadelerini kullandı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yorgun mermi
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