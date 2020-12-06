HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha

Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha

06.12.2020 18:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dede ile torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan anne de hayatını kaybetti.

Bursa’da dede ile torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan anne de hayatını kaybetti. Feci kazada ölenlerin sayısı 3 oldu. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan O.A., 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada İnegöl’den Bursa’ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan Gülten Kılıç da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Türk Bayrağı'nı yakmıştı! Hastanede gözlem altına alındıTürk Bayrağı'nı yakmıştı! Hastanede gözlem altına alındı
Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldürdü

Eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldürdü

Türk Bayrağı'nı çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

Türk Bayrağı'nı yakmıştı! Hastanede gözlem altına alındı

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya yanıt

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.