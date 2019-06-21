Dede Korkut Hikayelerinin el yazmasını bulan Hoca'ya onur madalyası

Ömeroğlu, önceki nüshalardan birinin Almanya'da, diğerinin de Vatikan'da saklandığına dikkati çekerek, "Tabii o arşivlere müteşekkiriz. Fakat kültürümüzün en önemli eserinin Türk coğrafyası dışında olması biraz burukluk oluşturuyordu. Bu, Türkmen bölgesinde bulundu ve bunun adına Türkmen Sahra Nüshası deniliyor. Bu da bizim için büyük bir zenginlik." diye konuştu.

Eser hakkında yeni makaleler ve tartışmalar olduğunu da belirten Ömeroğlu, "Ümit ediyoruz ki kültürümüzün yeni el yazmaları da bulunsun, tarihi köklerimiz yeşersin ve o kökler üzerinde yeni, büyük bir dünya kuralım." dedi.

- 200 yıldan eski 132 el yazması kitap

İran'da yaşayan Azerbaycan Türk'ü kütüphaneci Veli Muhammed Hoca ise babasının isteğiyle, 15 senedir Türk edebiyatına ilişkin el yazması eserleri topladığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra hayvanlarını sattığını, elde ettiği kazançla bir kütüphane oluşturduğunu aktaran Hoca, 200 yıldan eski 132 el yazması kitabı kütüphanesinde topladığını kaydetti.

- "Kitabı asıl bulan Şahruz Beydir"

Eseri nasıl bulduğunun hikayesini de anlatan Hoca, bazı eserleri bulmak için Tahran'da bir sahafa gittiğini, o esnada başka bir kişinin koltuğu altındaki bir kitapla dükkana girdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitabı sahafa verdi. Sahaf, Farsça mı, değil mi, diye kitabı okumaya çalıştı. Bana dönüp, 'Bu muhtemelen ya Türkçe ya da Türkmence yazılmış ve senin kütüphanene yarayacak bir kitap.' dedi. Elime aldım, ilk bakışta kitabı ben de okuyamadım. Çünkü dili çok ağırdı ancak o kadar güzel ve eksiksiz yazılmıştı ki. Orada alışverişimizi yaptık ve kitabı aldım. Sonra Tahran'da Türk edebiyatıyla ilgilenen kimselerle görüştüm ama onlar kitabın çok değerli olmadığını söylediler. Ben de kitabın nüshalarını tarattım, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'inde doktora yapan Şahruz Akatabay'a yolladım. Bir süre sonra Şahruz Bey bana telefon etti, 'Bu kitabı kimseye vermeyin, bu çok kıymetli bir eserdir.' dedi. Yani kitabı asıl bulan Şahruz Beydir."

Ankara'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hoca, "İnanın bizi böyle karşılayacakları, hürmet edecekleri aklıma gelmezdi. Şimdiye kadar 17 eser buldum. Bugünkü bu karşılama, gösterilen saygı beni daha çok eser bulmaya teşvik ediyor. Döndükten sonra da bunun için çalışacağım." dedi.

