Dede Korkut Şölenleri renkli görüntülere sahne oldu

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 25.’si düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” renkli görüntülere sahne olurken, şölenler dolayısıyla kent semalarında gösteri uçuşu yapan SoloTürk nefesleri kesti.

Bayburt’ta bu yıl 25.’si düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” renkli görüntülerle başladı. Etkinliklere katılan protokol üyeleri, çeşitli ülke ve şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Daha sonra Saray Bahçesi’nde devam etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SoloTürk F-16 Gösteri Uçağı, Bayburt semalarında birbirinden güzel hareketler sergileyerek, alanı dolduran insanlara unutamayacakları dakikalar yaşattı. Gösterinin ardından vatandaşlar pilotlarla fotoğraf çekilebilmek için kuyruk oluşturdu. “Dede Korkut denilince akla Bayburt geliyor”

Etkinlikte konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut denilince akla Bayburt geldiğini söyledi.

Dede Korkut’un tüm dünyanın ortak değeri olduğunu sözlerine ekleyen Pehlivan şöyle konuştu: “Dede Korkut Türk dünyasının ortak bir değeri, dünyanın ortak bir değeri özellikle UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi’ne girmekle birlikte bu özelliği dünya tarafından da kabul edilmiş oldu. Bir yandan Bayburt Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yapılan etkinlikler, bir yandan Bayburt Üniversitemizin Dede Korkut Araştırma Merkezi ve üniversite olarak yıl boyunca devam ettirdiği ulusal ve uluslar arası etkinlikler sayesinde inanıyorum ki, gelecekte hem Dede Korkut’tan hem Dede Korkut ve Bayburt’tan çok daha fazla bahsedilecek ve bu ulusal ve uluslararsı etkinliklerde artarak devam edecek. Dede Korkut’un verdiği mesajlar önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu mesajlarla buluşturmak durumundayız. Çünkü Dede Korkut aileden ve ailenin öneminden bahsediyor. Birlikten kardeşlikten, paylaşmaktan bahsediyor”

Battal, “Bu hikayeleri çocuklarımıza aktarmamız lazım”

Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Dede Korkut’un verdiği mesajların gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Battal, “Eğer Bizler hikayelerimizi çocuklarımıza anlatmazsak onlar kendi çocuklarına başkalarının hikayelerini anlatırlar. Onun için bu program ve devamında yapılacak kültürel çalışmalar çok önemlidir. Biz onlara nakledeceğiz, onlar vicdanlarına en derin izlerle nakşedecek ve biz bu aziz milletin çocukları olarak idealimiz olan yolculuğumuza devam etmeye var gücümüzle çaba göstereceğiz.” ifadelerini kullandı. Destici, “Dede Korkut’u yaşatma sorumluluğumuz var”

Etkinliklere katılan Büyük birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bir konuşma yaptı. Dede Korkut’un Türk İslam tarihindeki öneminden bahseden Destici, “Türk edebiyatımızın, fikir dünyamızın büyük üstatlarımızdan Fuat Köprülü der ki, “Terazinin bir kefesine Dede Korkut’u diğer kefesine de bütün Türk edebiyatını koysanız Dede Korkut ağır basar” onun için hepimizin bu bilinçle hareket ederek Dede Korkut’u yaşatma sorumluluğumuz var” dedi.

Destici, ayrıca Dede Korkut’un UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi’ne girmesinin ülkemiz için büyük mutluluk olduğunu belirterek, daha nice eserlerin bu listeye dahil olabileceğini kaydetti.