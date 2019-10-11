Dede Korkut’un mirasına Bursa sahip çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde Veli Muhammed Hoca tarafından sahafta bulunan “Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüshasını oluşturan, Salur Kazan hikâyesinin minyatürünü hazırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dede Korkut Destanı’nın üçüncü nüshasını bulması münasebetiyle Veli Muhammed Hoca’ya saygı programı düzenliyor. Türkiyat sahasının kurucu ismi Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü, Dede Korkut için, “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar” der.

Bilindiği gibi Dede Korkut Destanı’nın bir nüshası Vatikan’da, bir nüshası da Dresden’deydi. İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde Veli Muhammed Hoca tarafından sahafta bulunan üçüncü nüsha (Türkmen Sahra Nüshası), Türk dünyasının bilgesi, Türk milletinin ortak hafızası Dede Korkut’un 13. hikâyesini, yani “Salur Kazan’ın yedi başlı ejderhayı öldürdüğü hikâye”yi içeriyor. Bu önemli gelişme hem Türk dünyasını, hem de ilim âlemini heyecanlandırmıştı.

Yedi başlı ejderha minyatürü

Veli Muhammed Hoca’ya “teşekkür beratı takdimi”, TOBB’un arşivinde yer alan “Dede Korkut Minyatürleri” sergisi ile Dede Korkut üzerine yazılmış kitapların sergisinden oluşan programda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan, 13. hikâyeyi anlatan minyatür de görülebilecek.

Misafirlere, 13. hikâyenin minyatürünün poster olarak hediye edileceği Veli Muhammed Hoca’ya saygı programı, 14 Ekim 2019, Pazartesi günü, saat: 18.00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

